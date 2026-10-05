Псковичи могут принять участие в конкурсе памяти о геноциде советского народа «Общая память»

21:55, 05 октября 2026, ПАИ

Жителей Псковской области приглашают принять участие в международном конкурсе «Общая память. Геноцид советского народа со стороны нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны», сообщили ПАИ организаторы.

Национальный центр исторической памяти при Президенте России проводит конкурс, чтобы увековечить память жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Участники раскрывают судьбы людей, ставших жертвами геноцида, прошедших через ужасы оккупации, неволи, принудительных работ и карательных операций. Особое внимание в работах уделяется силе духа и стойкости людей, переживших эти испытания через призму личной истории.

Участвовать могут граждане России и иностранных государств в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Каждый участник может представить только одну конкурсную работу, выполненную индивидуально. Наставником участника может быть педагогический работник или иное совершеннолетнее лицо, осуществляющее научное руководство.

Приём работ проходит до 15 октября 2026 года (до 23:59 по московскому времени). Конкурсные работы направляются организатору по ссылке clck.su/inHTZ.

Конкурс проводится в номинациях:

«Публицистические произведения» (эссе и очерки на основе архивных документов и воспоминаний);

«Мемориальные объекты и благоустройство мест захоронений» (эскизы, 3D-модели, архитектурные концепции);

«Поисковая работа и восстановление судеб» (презентации – отчёты о поисковой работе);

«Научно-исследовательские работы» (научные статьи и тезисы на основе неопубликованных архивных источников);

«Видеопроекты» (короткометражные просветительские ролики до 10 минут);

«Маршруты исторической памяти» (проекты экскурсионных маршрутов и аудиогиды);

«Места памяти» (исторические очерки о местах памяти геноцида);

«Судьбы советских военнопленных» (исследовательские работы и цифровые базы данных);

«Без срока давности» (эссе и рассказы о наказании нацистов и их пособников).

Работы будет оценивать экспертный совет конкурса. Списки победителей заочного этапа публикуются на официальном сайте организатора.

Победители конкурса получат дипломы и именные сертификаты на приоритетное участие в дополнительной образовательной программе «Без срока давности» в МДЦ «Артек» и ВДЦ «Океан» в 2027 году (для участников 14–17 лет) либо сертификат на бесплатное участие в мемориальном маршруте «По местам памяти» (для участников 18–35 лет).

По итогам конкурса будет сформирован сборник лучших работ, который разместят на сайте организатора. Все участники и наставники получат электронные сертификаты.