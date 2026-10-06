В Великих Луках полицейский спас шпица Винсента из пасти агрессивной овчарки

10:07, 06 октября 2026, ПАИ

В Великих Луках сотрудник патрульно-постовой службы спас маленького шпица по имени Винсент, на которого на улице напала сорвавшаяся с поводка немецкая овчарка. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Полицейский проезжал мимо на патрульном автомобиле и заметил женщину, на которую кидалась крупная собака. Сначала ему показалось, что овчарка нападает на саму женщину. Однако, бросившись на помощь и схватив агрессивного пса, сотрудник полиции понял, что его цель – маленький шпиц.

Страж порядка разжал челюсти овчарки и освободил Винсента. Хозяйка забрала питомца и отнесла его подальше от напавшей собаки.

«Я не ожидала, что на нас набросится огромный пес. Я постаралась закрыть собой мою собаку, но овчарка смогла выхватить её из рук. Я стала кричать о помощи, и настоящее счастье, что полицейский оказался рядом и смог спасти нашего любимого Винсента», – рассказала женщина.

Овчарка была без намордника, а её поводок оказался оборван. Пока полицейский удерживал собаку, из соседнего магазина вышла её хозяйка. Она успокоила питомца, снова взяла его на поводок и пообещала ответственнее относиться к выгулу.