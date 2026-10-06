Студентки Великолукского медколледжа представили область на форуме «Вместе в будущее» в Архангельске

10:39, 06 октября 2026, ПАИ

Молодёжный форум «Вместе в будущее» прошёл в Архангельске. Псковскую область на мероприятии представили студентки Великолукского медицинского колледжа. Об этом ПАИ сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Площадка форума собрала самых активных представителей работающей молодёжи и студентов медицинских учреждений Архангельской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей.

Основной целью форума было развитие возможных инструментов для привлечения молодёжи в медицинские учреждения и первичные профсоюзные организации.

«Участие в форуме такого уровня – это не только честь для Великолукского медицинского колледжа, но и важный шаг в профессиональном становлении будущих медиков», – отметили в министерстве.