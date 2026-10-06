Минстрой Псковской области: вся актуальная информация о строительстве и ЖКХ – в госпабликах

13:39, 06 октября 2026, ПАИ

Строительство и развитие коммунальной инфраструктуры напрямую влияют на качество жизни в регионе. Узнавать о важных изменениях, проектах и возможностях удобно через официальные госпаблики министерства строительства и ЖКХ Псковской области и его подведомственных учреждений.

В соцсети «ВКонтакте» к группе можно присоединиться по ссылке vk.ru/jkhpskov. Госпаблик будет полезен жителям региона, так как там можно узнать о программах в сфере жилья и ЖКХ, строительстве и реконструкции социальных объектов, переселении из аварийного жилья, развитии коммунальной инфраструктуры и благоустройстве, а также о важных решениях министерства.

Одним из направлений работы ведомства является реализация президентского национального проекта «Инфраструктура для жизни». Благодаря его инструментам модернизируются коммунальные сети и объекты тепло- и водоснабжения, создаётся комфортная городская среда и развивается инфраструктура населённых пунктов.

Строительство и государственная экспертиза

Эти госпаблики ориентированы прежде всего на специалистов строительной отрасли и участников реализации проектов. Здесь можно следить за работой учреждений, строительством объектов и актуальными событиями отрасли.

Управление капитального строительства: vk.ru/gkupouks;

Госэкспертиза Псковской области: vk.ru/club217644744.

Подготовка специалистов для ЖКХ

Госпаблик учебного комбината пригодится тем, кто работает в сфере ЖКХ или планирует получить профессию в отрасли. Здесь публикуется информация об обучении, профессиональной подготовке и повышении квалификации.

Псковский учебный комбинат ЖКХ: vk.ru/public217646610.

«Подписывайтесь на официальные госпаблики – будьте в курсе изменений и новых возможностей в сфере строительства и ЖКХ Псковской области!» – призвали в ведомстве.