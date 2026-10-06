Минстрой Псковской области: вся актуальная информация о строительстве и ЖКХ – в госпабликах
Строительство и развитие коммунальной инфраструктуры напрямую влияют на качество жизни в регионе. Узнавать о важных изменениях, проектах и возможностях удобно через официальные госпаблики министерства строительства и ЖКХ Псковской области и его подведомственных учреждений.
В соцсети «ВКонтакте» к группе можно присоединиться по ссылке vk.ru/jkhpskov. Госпаблик будет полезен жителям региона, так как там можно узнать о программах в сфере жилья и ЖКХ, строительстве и реконструкции социальных объектов, переселении из аварийного жилья, развитии коммунальной инфраструктуры и благоустройстве, а также о важных решениях министерства.
Одним из направлений работы ведомства является реализация президентского национального проекта «Инфраструктура для жизни». Благодаря его инструментам модернизируются коммунальные сети и объекты тепло- и водоснабжения, создаётся комфортная городская среда и развивается инфраструктура населённых пунктов.
Строительство и государственная экспертиза
Эти госпаблики ориентированы прежде всего на специалистов строительной отрасли и участников реализации проектов. Здесь можно следить за работой учреждений, строительством объектов и актуальными событиями отрасли.
- Управление капитального строительства: vk.ru/gkupouks;
- Госэкспертиза Псковской области: vk.ru/club217644744.
Подготовка специалистов для ЖКХ
Госпаблик учебного комбината пригодится тем, кто работает в сфере ЖКХ или планирует получить профессию в отрасли. Здесь публикуется информация об обучении, профессиональной подготовке и повышении квалификации.
- Псковский учебный комбинат ЖКХ: vk.ru/public217646610.
«Подписывайтесь на официальные госпаблики – будьте в курсе изменений и новых возможностей в сфере строительства и ЖКХ Псковской области!» – призвали в ведомстве.
Замгубернатора Псковской области Ольга Тимофеева стала гостьей радиостанции «Серебряный дождь». Главное
Ольга Тимофеева анонсировала появление «очень красивых» новогодних украшений в Пскове
Поступило 300 предложений по обновлению инфраструктуры на набережной Великой в Пскове