Несколько улиц в Великих Луках останутся без водоснабжения 7 октября

17:19, 06 октября 2026, ПАИ

Несколько улиц в Великих Луках останутся без водоснабжения 7 октября с 09:00 до окончания работ. Отключения связаны с ремонтными работами на водопроводе, сообщили ПАИ в администрации города.

В связи с работами на проспекте Ленина, 27/3 без воды останутся проспект Ленина, 18, 25, 16а, 27/3.

Из-за ремонтных работ на проспекте Гагарина, 53 водоснабжение будет прекращено по следующим адресам: проспект Гагарина, 51, 53; улица Лазавицкая, 3, 4, 5, 6, 7, 8/2, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21/4, 22, 24/6, 26/5, 27, 27а, 28, 30; улица Песочная, 3/23, 9, 10, 11; набережная Лазавицкая, 1; улица Болотная, 11; проезд Бородинский, 2, 3, 4, 5, 6.

Также отключение затронет водоразборную колонку на улице Лазавицкой, 12.