Пыталово готовится к V фестивалю «Праздник клюквы»

14:00, 06 октября 2026, ПАИ

V фестиваль «Праздник клюквы» состоится на площадке перед Домом культуры в Пыталово в субботу, 10 октября. Торжественное открытие – в 12:00, сообщила глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева в своём канале в мессенджере MAX.

В этот день клюква станет главным героем праздника. В программе – мероприятия для всей семьи. Повара и домашние кулинары представят блюда, в которых одним из компонентов станет клюква. Гостей ждут презентации, секреты приготовления и дегустация – от традиционных морсов до необычных десертов и горячих блюд.

«В этом году дегустация будет платной. Попробовать блюда участников можно будет небольшими порциями по демократичным ценам, которые кулинары установят самостоятельно. Пожалуйста, возьмите с собой наличные», – отметила Вера Кондратьева.

Помимо этого, пройдёт смотр-конкурс «Клюквенный башмачок». Участникам предлагают оформить и представить резиновую обувь. Работы могут быть индивидуальными или коллективными. Возрастных ограничений для участников нет. Заявки принимают до 7 октября.

А ещё в программе – выставка-продажа, мастер-классы, концертная программа и «литературная клюквенная гостиная». «Приглашаю всех желающих принять участие в фестивальных мероприятиях: продемонстрировать кулинарные таланты, представить работу на конкурс, провести или посетить мастер-класс», – призвала глава округа.