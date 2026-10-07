О профосмотрах в школах расскажут родителям на «Радио Дача» в Пскове

07:00, 07 октября 2026, ПАИ

В школах регулярно проходят профилактические медицинские осмотры, однако некоторые родители воспринимают их как формальность. Зачем нужны такие осмотры, что в них входит и почему их не стоит пропускать, расскажут врачи на «Радио Дача» (101.5 FM) в проекте под названием «Мамы спрашивают, поликлиника отвечает».

Тема нового выпуска – «Профосмотры в школах: что в них входит и почему их не стоит пропускать». Специалисты объяснят, что перечень врачей и исследований зависит от возраста ребёнка и действующего порядка проведения профилактических осмотров, почему в один год ребёнку необходимо пройти несколько специалистов и сдать анализы, а в следующий осмотр оказывается короче.

Эфиры можно послушать в среду в 7:35, 11:35 и 16:35. Повторы – в воскресенье.

Хронометраж каждого выпуска – три минуты. Это сделано специально, чтобы занятые родители могли получить информацию без отрыва от дел: по пути на работу, на прогулке или во время приготовления ужина. Врачи Псковской детской городской поликлиники отвечают на вопросы родителей в эфире каждую среду.

Проект получает информационную поддержку на площадках ПАИ: читайте ответы на вопросы на сайте и в социальных сетях. Анонсы и время выхода каждого выпуска публикуются заранее. Под постами в комментариях открыт приём вопросов от родителей.

Текстовые версии выпусков с прямыми цитатами врачей выходят на сайте ПАИ после каждого эфира.