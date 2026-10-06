Первенство Псковской области по вольтижировке проходит в Писковичах
Первенство Псковской области по вольтижировке проходит в Писковичах на базе конноспортивного клуба «Возрождение» сегодня, 6 октября. Об этом сообщает газета «Псковская провинция».
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Фото: газета «Псковская провинция»
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Фото: газета «Псковская провинция»
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Фото: газета «Псковская провинция»
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Фото: газета «Псковская провинция»
В соревнованиях принимают участие юные спортсмены в возрасте от 7 до 14 лет. Они выполняют гимнастические и акробатические упражнения на движущейся лошади.
Соревнования проходят в трёх возрастных категориях, участники представляют обязательную и произвольную программы.
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