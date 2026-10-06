Юрист разъяснил, когда работник вправе требовать премию
В каком случае сотрудник может претендовать на получение премии, рассказал телеканалу «Первый Тульский» юрист Юрий Кудинов.
По его словам, всё определяется системой оплаты труда, принятой в конкретной организации. Если трудовой договор содержит чётко закреплённые виды премий, их размеры, сроки выплаты, а также условия, выполнение которых даёт право на поощрение, то при соблюдении этих условий работодатель обязан начислить премию. С 1 сентября 2025 года это требование закреплено законодательно.
В ситуации, когда документы не содержат жёсткой привязки к конкретным показателям, а формулировки допускают, что выплата «может быть произведена за добросовестный труд», вопрос остаётся на усмотрение работодателя. Именно он решает, поощрять ли сотрудника, в каком объёме и за какие заслуги. В таком случае требовать премию нельзя, поскольку работодатель вправе её не выплачивать.
Отдельно специалист обратил внимание, что увольнение не является основанием для лишения работника премии.
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