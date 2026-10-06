Зорро вне конкуренции: в Тульском экзотариуме подвели итоги голосования за самого милого питомца

22:57, 06 октября 2026, ПАИ

Итоги голосования за самого популярного питомца подвели в Тульском экзотариуме, сообщает «Первый Тульский» со ссылкой на пресс-службу зооуголка.

Первое место вновь занял фенек Зорро, второе – кролик, третье – серая неясыть. У всех троих есть черты, вызывающие умиление: округлые формы тела, крупные уши и большие глаза.

Это объясняется киндхенсхемой – концепцией австрийского этолога Конрада Лоренца. Он описал признаки, которые делают существо визуально милым и запускают у взрослых желание заботиться, защищать и проявлять нежность. Похоже, именно это и определило выбор посетителей.

Ранее Зорро набрал 57 % голосов, обойдя макака Министра. В экспозиции он более 10 лет, хотя в дикой природе такие лисы живут всего пять.

Пустынные лисички – самый маленький вид среди лисиц и псовых. Они активны в сумерках, на рассвете и закате. Их главная особенность – огромные уши. Природа создала их для острого слуха и регуляции температуры: сосуды в ушах расположены близко к коже. Когда воздух нагревается, они расширяются, и обдувающий уши воздух охлаждает кровь.