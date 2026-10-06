Министр юстиции Псковской области участвует во всероссийском совещании руководителей ЗАГС

23:34, 06 октября 2026, ПАИ

Министр юстиции Псковской области Марина Чамкина принимает участие во Всероссийском совещании руководителей органов ЗАГС, которое проходит в Казани с 6 по 8 октября. Об этом ПАИ сообщили в региональном министерстве.

Мероприятие ежегодно проводит Минюст России при поддержке правительств регионов. В этом году столица Татарстана принимает руководителей органов ЗАГС из всех 89 субъектов России. В совещании участвуют представители Минюста России, Минфина России и Федеральной налоговой службы.

На мероприятии планируется обсудить вопросы повышения эффективности взаимодействия органов ЗАГС, укрепления методических основ их деятельности и распространения лучших практик работы в регионах.

Руководители органов ЗАГС со всей России обмениваются мнениями, обсуждают актуальные проблемы и делятся опытом. Принятые в ходе совещания решения станут основой для дальнейшего совершенствования семейной и демографической политики в регионах России, отметили в министерстве.