Диетолог назвала фрукт, который помогает выводить натрий после солёной пищи

23:27, 06 октября 2026, ПАИ

Съеденный после солёной пищи банан способствует более активному выведению натрия почками. Об этом рассказала диетолог-нутрициолог София Кованова, пишет aif.ru.

По словам специалиста, если за день соли оказалось больше нормы, на помощь может прийти банан. Соль задерживает жидкость в организме, а калий, которого много в этом фрукте, помогает почкам избавляться от натрия.

При этом диетолог подчеркнула, что рекомендация подходит не всем. Бананы из-за высокого содержания калия не стоит включать в рацион при заболеваниях почек. Также их следует исключить при сахарном диабете и других нарушениях углеводного обмена, поскольку реакция организма на глюкозу может быть индивидуальной.