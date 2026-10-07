Псковский музей-заповедник отметит 150-летие торжественным вечером в театре драмы
Торжественное мероприятие, посвящённое 150-летию со дня основания Псковского музея-заповедника, состоится в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина 8 октября в 16:00. Об этом ПАИ сообщили в учреждении культуры.
В этот день в стенах театра соберутся сотрудники учреждения, почётные гости, представители органов власти и коллеги из ведущих музеев России.
Псковский музей-заповедник ведёт свою историю с 1872 года, когда при Псковском статистическом комитете по инициативе Ивана Василёва была создана Археологическая комиссия для организации музея и начался сбор экспонатов. Губернатор Михаил Прутченко выделил две комнаты для экспозиции в Доме Дворянского собрания. Для посетителей музей открыт в 1876 году – это событие является датой основания музея.
Праздничная программа вечера объединит торжественную и творческую части. Состоится чествование сотрудников, которые внесли особый вклад в сохранение культурного наследия и развитие музея. Лучшие специалисты будут отмечены ведомственными наградами, почётными грамотами и благодарностями.
Коллектив музея поздравит военный оркестр 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Для гостей и сотрудников музея выступят ведущие творческие коллективы и солисты города Пскова.
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