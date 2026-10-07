В Псковском горводоканале назвали процент износа сетей водоснабжения и водоотведения

18:11, 07 октября 2026, ПАИ

Об уровне износа сетей водоснабжения и водоотведения в Псковской области рассказал заместитель директора по производству МП Пскова «Горводоканал» Олег Панкевич в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» сегодня, 7 октября.

По его словам, протяжённость сетей водоснабжения достигает 395 километров, канализации – 368 километров, ливневой канализации – 110 километров.

«На уровне России состояние наших сетей удовлетворительное. Но, конечно, они нуждаются в реконструкции и капитальном строительстве», – отметил Олег Панкевич.

Износ сетей водоснабжения составляет около 40 % (именно этот объём требует замены). В водоотведении этот показатель достигает 52 %. Как подчеркнул Панкевич, значения для Псковской области средние, тогда как во многих регионах износ доходит до 80–90 %.