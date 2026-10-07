О крупной реконструкции сетей водоснабжения на улице Максима Горького в Пскове рассказал Олег Панкевич
Меньше месяца назад завершилась крупная реконструкция сетей водоснабжения на улице Максима Горького. Об этом рассказал заместитель директора по производству МП Пскова «Горводоканал» Олег Панкевич в эфире программы «Среда обитания» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 7 октября.
«Поменяли коллектор диаметром 500 миллиметров общей протяжённостью 517 метров», – уточнил Олег Панкевич.
Заместитель директора также отметил, что за последние 10 лет на этом участке произошло несколько крупных аварий. Особенно серьёзной была ситуация в 2016 году: зимой из-за прорыва затопило частный сектор и предприятия. Горводоканал помогал людям, частично возмещал ущерб.
По словам Олега Панкевича, проблемный участок удалось отремонтировать, применив новые технологии, которые в Псковской области и в России в целом использовались в единичных случаях.
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