Олег Панкевич: Единая диспетчерская служба повысила оперативность работы горводоканала

23:22, 07 октября 2026, ПАИ

Единая диспетчерская служба горводоканала в Пскове позволила ускорить обработку заявок. Об этом рассказал заместитель директора по производству МП Пскова «Горводоканал» Олег Панкевич в эфире программы «Среда обитания» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в среду, 7 октября.

По его словам, до создания единой службы подразделения были разбросаны по разным адресам: одна служба находилась на Советской Армии, вторая (канализация) – на Коммунальной. Абонентам приходилось звонить по единому номеру, и до момента, пока диспетчер примет заявку, проходило время.

«Сейчас в едином месте диспетчер работает, всё полностью автоматизировано», – отметил Олег Панкевич.

Решения теперь принимаются оперативно: диспетчер в режиме реального времени видит состояние и работу всех насосных станций, водопроводных станций и скважин. Кроме того, единую диспетчерскую службу наделили полномочиями выезжать на проблемы с ливневой канализацией. Необходимое оборудование у неё есть, поэтому создавать отдельную круглосуточную службу для этих вопросов не потребовалось.