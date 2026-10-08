Мошенники маскируют вредоносные программы под обновления на сайтах известных организаций

09:26, 08 октября 2026, ПАИ

Мошенники распространяют вредоносные программы через поддельные сайты известных организаций. Об этом предупредили в Управлении по борьбе с киберпреступлениями МВД России, пишет РИА Новости.

Аферисты копируют дизайн, логотипы и структуру настоящих сайтов, но используют другие доменные имена. Пользователям предлагают установить «обновление» или проверить безопасность устройства, после чего под видом необходимого файла загружается вредоносная программа.

В МВД советуют внимательно проверять адрес сайта и его доменное имя, скачивать программы только из официальных магазинов приложений, своевременно обновлять операционную систему и использовать антивирус.