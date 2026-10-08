Рейды Госавтоинспекции из-за роста аварийности с грузовиками проходят на дорогах Псковской области

10:35, 08 октября 2026, ПАИ

Дополнительные профилактические мероприятия проводит Госавтоинспекция с 6 по 12 октября. Это связано с увеличением роста аварийности по вине водителей грузового транспорта на территории Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в ведомстве.

Рейды направлены на предупреждение нарушений правил дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма.

Во время профилактических мероприятий сотрудники Госавтоинспекции уделяют особое внимание техническому состоянию грузовых автомобилей, исправности световых приборов и дополнительного оборудования, а также соблюдению водителями установленного режима труда и отдыха.

Во время рейдов выявлено 31 административное правонарушение. В том числе 10 – по части 1 статьи 11.23 КоАП РФ (нарушение требований к тахографам), 12 – по части 1.1 статьи 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством без диагностической карты), 2 – по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ (управление при наличии технических неисправностей), 3 – по части 1 статьи 12.21 КоАП РФ (нарушение правил перевозки грузов), 2 – по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ (управление без ОСАГО), 1 – по части 3 статьи 12.37 КоАП РФ (повторное управление без ОСАГО), 1 – по статье 12.6 КоАП РФ (нарушение правил применения ремней безопасности).

Госавтоинспекция напоминает водителям грузового транспорта о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения, своевременной проверки технического состояния транспортных средств и соблюдения установленного режима труда и отдыха.