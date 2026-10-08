Уроженка Пскова Тельнова набрала первое очко в новом сезоне Женской хоккейной лиги

12:09, 08 октября 2026, ПАИ

Псковская хоккеистка Анастасия Тельнова, выступающая за петербургский клуб «Динамо-Нева», заработала первое результативное очко в новом сезоне Женской хоккейной лиги (ЖХЛ). Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

В домашней встрече против красноярской «Бирюсы» защитник отметилась голевой передачей на Ксению Родионову. Благодаря этому голу петербурженки повели со счётом 2:0. Однако удержать преимущество «Динамо-Нева» не сумела и уступила со счётом 3:5, потерпев второе поражение в трёх играх нового розыгрыша.

Анастасия Тельнова – воспитанница псковского хоккея. В 2024 году она перешла в «Динамо-Неву». В прошлом сезоне провела за петербургский клуб 28 матчей и набрала шесть очков (2+4).