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Спорт

Уроженка Пскова Тельнова набрала первое очко в новом сезоне Женской хоккейной лиги

Псковская хоккеистка Анастасия Тельнова, выступающая за петербургский клуб «Динамо-Нева», заработала первое результативное очко в новом сезоне Женской хоккейной лиги (ЖХЛ). Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Анастасия Тельнова. Фото: пресс-служба «Динамо-Невы»

В домашней встрече против красноярской «Бирюсы» защитник отметилась голевой передачей на Ксению Родионову. Благодаря этому голу петербурженки повели со счётом 2:0. Однако удержать преимущество «Динамо-Нева» не сумела и уступила со счётом 3:5, потерпев второе поражение в трёх играх нового розыгрыша.

Анастасия Тельнова – воспитанница псковского хоккея. В 2024 году она перешла в «Динамо-Неву». В прошлом сезоне провела за петербургский клуб 28 матчей и набрала шесть очков (2+4).

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