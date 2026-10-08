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Общество

Псковские газовики рассказали, как узнать номер лицевого счёта

«Газпром межрегионгаз Псков» рассказал, как узнать номер лицевого счёта. Он присваивается абоненту индивидуально сразу при заключении договора на поставку газа и нужен для оплаты потреблённого газа, а также для регистрации в личном кабинете абонента.

Фото: ПАИ

Номер лицевого счёта состоит из шести цифр и указан в квитанции – в верхней таблице, где обозначен получатель платежа ООО «Газпром межрегионгаз Псков».

Тем, кто платит через сервисы Сбербанка, потребуется номер единого лицевого счёта. Он включает 12 цифр и расположен в верхнем левом углу квитанции.

Уточнить номера лицевых счетов можно также в клиентских центрах псковских газовых компаний, по телефону кол-центра 8-800-350-59-01 или в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

Кроме того, информация о лицевых счетах доступна в личном кабинете абонента (мойгаз.смородина.онлайн/apps), если он подключён.

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