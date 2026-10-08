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Общество

Проведение диспансеризации на предприятиях обсудили на совещании в Пскове

Совещание с представителями предприятий и организаций города по вопросу проведения диспансеризации сотрудников состоялось в Пскове, сообщили ПАИ в городской администрации.

Фото здесь и далее: администрация Пскова

Мероприятие прошло под руководством первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой и временно исполняющего полномочия главы города Пскова Станислава Стармолотова.

С докладами выступили и. о. главного врача Псковской городской поликлиники Альбина Ханбабаева и заместитель министра здравоохранения Псковской области Надежда Рагозина.

Главная цель диспансеризации – раннее выявление заболеваний, которые могут серьёзно угрожать здоровью и жизни человека. Регулярные осмотры помогают не только вовремя заметить риск, но и в перспективе улучшить качество и продолжительность жизни, подчеркнули в администрации.

Особое внимание на совещании уделили репродуктивной диспансеризации: она позволяет своевременно оценить состояние репродуктивного здоровья и выявить возможный риск, влияющий на планирование семьи и рождение здоровых детей.

Сейчас охват сотрудников предприятий и организаций диспансеризацией остаётся невысоким – до 30 %. Чтобы сделать процедуру доступнее, Псковская городская поликлиника активно развивает выездную форму диспансеризации: медики готовы приезжать прямо на предприятия.

На совещании также обсудили комплекс мер, которые помогут повысить вовлечённость работников, а также примеры внедрения корпоративных программ здоровья (например, организацию производственной гимнастики, обустройство спортзалов и комнат отдыха на рабочих местах).

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