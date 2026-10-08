90-летие отметила ветеран труда Александра Павлова из Островского района

20:19, 08 октября 2026, ПАИ

90-летие отметила ветеран труда Псковской области Александра Павлова из деревни Воронцово Островского района, пишет газета «Островские вести».

Александра Ивановна родилась в 1936 году в деревне Прощенки Сошихинского района. Когда началась Великая Отечественная война, ей исполнилось всего пять лет.

«Столько лет прошло, а перед глазами один случай. Немцы шли из Выборга в Остров не по основной дороге, а через деревни, проходя и по нашей. Зная это, народ заранее прятался в лесах и соседних деревнях. Но однажды мы с ними всё же пересеклись. Наша семья тогда отправилась в окоп к одной знакомой женщине, но не успела дойти до цели. Папа вместе с двумя моими старшими сестрами поднялся на пригорок, чтобы перейти в лес и спрятаться, но, обессиленный от дороги, сел на землю и больше не мог идти. Мама, держа в руках пятимесячного малыша, попыталась поднять его, но не смогла. Тогда мы все кучкой сели возле отца и заплакали. Немцы в этот момент шли от нас в ста метрах. Один из них, заметив нас, уже поднял автомат и прицелился, но задумался и опустил его, крикнув нам «русские, не бойтесь, не тронем!». Так мы и спаслись», – поделилась Александра Ивановна.

После войны она окончила семь классов и отправилась в Воронцово, где продолжила учиться. В соседних Шиках девушка вышла на работу в местном колхозе «Память Кирова» и далее больше 40 лет посвятила сфере сельского хозяйства.

С 1991 года Александра Ивановна находится на заслуженном отдыхе и всё своё время посвящает семье.

Поздравить ветерана с юбилеем приехали управляющая делами администрации Островского муниципального округа Ольга Затравкина и социальный работник Центра социального обслуживания Островского района Наталья Филиппова. Они выразили пенсионерке искреннюю благодарность за большой вклад в развитие Псковской области, пожелали ей крепкого здоровья, сил и благополучия и вручили цветы и подарки.