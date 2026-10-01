Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн

«Город и горожане»: выставка графики в Пскове

Выставку графики «Город и горожане. Повседневная жизнь Санкт-Петербурга в художественной культуре XIX века» открялась в Псковской областной библиотеке имени Курбатова сегодня, 8 октября.

Посетители выставки могут увидеть графику из фондов Государственного музея «Исаакиевский собор» - художественные работы известных мастеров золотого века русской культуры.

В центре внимания художников и граверов оказалось не только архитектурное великолепие парадного Петербурга, но и его жители: возведение Исаакиевского собора, Михайловский замок, возвышающийся над зеленью Летнего сада, по аллеям которого прогуливаются горожане, Александринский театр, окруженный ожидающими представления зрителями, смотровая вышка на Большой Морской улице, заполненной местными рабочими и торговцами.

Для гостей открытия прошла экскурсия, которую провел научный сотрудник музея «Исаакиевский собор».

Как прошло открытие выставки - в фоторепортаже Андрея Степанова.

Фото: Андрей Степанов / ПАИ, 21:41, 08 октября 2026, ПАИ
210
0
26 фото

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...