«Город и горожане»: выставка графики в Пскове

Выставку графики «Город и горожане. Повседневная жизнь Санкт-Петербурга в художественной культуре XIX века» открялась в Псковской областной библиотеке имени Курбатова сегодня, 8 октября.

Посетители выставки могут увидеть графику из фондов Государственного музея «Исаакиевский собор» - художественные работы известных мастеров золотого века русской культуры.

В центре внимания художников и граверов оказалось не только архитектурное великолепие парадного Петербурга, но и его жители: возведение Исаакиевского собора, Михайловский замок, возвышающийся над зеленью Летнего сада, по аллеям которого прогуливаются горожане, Александринский театр, окруженный ожидающими представления зрителями, смотровая вышка на Большой Морской улице, заполненной местными рабочими и торговцами.

Для гостей открытия прошла экскурсия, которую провел научный сотрудник музея «Исаакиевский собор».

Как прошло открытие выставки - в фоторепортаже Андрея Степанова.