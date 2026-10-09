Александр Гончаренко поздравил псковское отделение Союза пенсионеров с 20-летием

07:25, 09 октября 2026, ПАИ

Председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко принял участие в форуме «Активное долголетие – дорога жизни», который прошёл в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе ПГД. Мероприятие приурочено к 20-летию со дня образования регионального отделения Союза пенсионеров России.

Обращаясь к участникам форума от имени депутатов ПГД, Александр Гончаренко отметил, что за два десятилетия организация стала для многих псковичей настоящим центром притяжения.

«У вас особенный день – 20-летие организации. Это не просто дата, это путь, наполненный созиданием, энергией. И очень символично, что свой юбилей вы встречаете на форуме с таким ярким названием», – подчеркнул спикер гордумы. Александр Гончаренко пожелал присутствующим крепкого здоровья, бодрости духа и ярких событий.

За активное участие в общественной и волонтёрской деятельности на территории городского округа «Город Псков» и в связи с празднованием 20-летия регионального отделения Союза пенсионеров членам и волонтёрам местного отделения были вручены благодарственные письма председателя Псковской городской Думы.