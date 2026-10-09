МВД предупреждает о мошенниках, предлагающих «выгодные» инвестиции

16:59, 09 октября 2026, ПАИ

Мошенничество под предлогом инвестирования денег в «выгодные» финансовые продукты является одним из популярных способов обмана граждан. Об этом предупреждает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Злоумышленники размещают в интернете рекламу об «альтернативном» источнике дохода и предлагают внести деньги в «криптовалюту», «акции» крупных предприятий или приобрести на бирже «ценные ресурсы» страны. На самом деле отправленные по указанным реквизитам деньги поступают на счета преступников.

Следственный департамент МВД России и УБК МВД России напоминают: за выгодными предложениями о рекордном заработке могут скрываться мошенники.