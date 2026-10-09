Как мошенники вербуют для обслуживания сим-боксов: объясняет УФСБ

10:57, 09 октября 2026, ПАИ

Мошенники вербуют тех, кто обслуживает сим-боксы разными способами. Злоумышленники могут выкладывать объявления в группы по поиску работы, обращаться в чатах онлайн-игр или напрямую писать тем, кто заинтересован в трудоустройстве.

Сим-бокс – это электронное устройство с десятками сим-карт, которое позволяет аферистам, находящимся за рубежом, использовать российские абонентские номера. Без сим-боксов деятельность мошеннических кол-центров в России невозможна.



Фото: Кирилл Гавриленко / ПАИ



Фото: Кирилл Гавриленко / ПАИ



Фото: Кирилл Гавриленко / ПАИ



Фото: Кирилл Гавриленко / ПАИ



Фото: Кирилл Гавриленко / ПАИ



Фото: Кирилл Гавриленко / ПАИ



Фото: Кирилл Гавриленко / ПАИ













Лёгкие деньги – поломанная жизнь. О наказании за подобные преступления и о том, куда нужно обращаться, смотрите в карточках.