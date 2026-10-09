Как мошенники вербуют для обслуживания сим-боксов: объясняет УФСБ
Мошенники вербуют тех, кто обслуживает сим-боксы разными способами. Злоумышленники могут выкладывать объявления в группы по поиску работы, обращаться в чатах онлайн-игр или напрямую писать тем, кто заинтересован в трудоустройстве.
Сим-бокс – это электронное устройство с десятками сим-карт, которое позволяет аферистам, находящимся за рубежом, использовать российские абонентские номера. Без сим-боксов деятельность мошеннических кол-центров в России невозможна.
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Фото: Кирилл Гавриленко / ПАИ
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Фото: Кирилл Гавриленко / ПАИ
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Фото: Кирилл Гавриленко / ПАИ
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Фото: Кирилл Гавриленко / ПАИ
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Фото: Кирилл Гавриленко / ПАИ
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Фото: Кирилл Гавриленко / ПАИ
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Фото: Кирилл Гавриленко / ПАИ
Лёгкие деньги – поломанная жизнь. О наказании за подобные преступления и о том, куда нужно обращаться, смотрите в карточках.
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