Стартовали XVI Псковские межрегиональные краеведческие чтения
XVI Псковские межрегиональные краеведческие чтения проходят с 9 по 11 октября. Мероприятие посвящено 245-летию учреждения герба Пскова и других городов Псковского наместничества, а также вопросам сохранения уникального культурно-исторического и природного наследия Псковской земли.
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Фото: Андрей Степанов / ПАИ
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Фото: Андрей Степанов / ПАИ
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Фото: Андрей Степанов / ПАИ
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Фото: Андрей Степанов / ПАИ
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Фото: Андрей Степанов / ПАИ
-
Фото: Андрей Степанов / ПАИ
-
Фото: Андрей Степанов / ПАИ
-
Фото: Андрей Степанов / ПАИ
-
Фото: Андрей Степанов / ПАИ
-
Фото: Андрей Степанов / ПАИ
-
Фото: Андрей Степанов / ПАИ
-
Фото: Андрей Степанов / ПАИ
-
Фото: Андрей Степанов / ПАИ
-
Фото: Андрей Степанов / ПАИ
-
Фото: Андрей Степанов / ПАИ
-
Фото: Андрей Степанов / ПАИ
-
Фото: Андрей Степанов / ПАИ
-
Фото: Андрей Степанов / ПАИ
-
Фото: Андрей Степанов / ПАИ
-
Фото: Андрей Степанов / ПАИ
-
Фото: Андрей Степанов / ПАИ
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Фото: Андрей Степанов / ПАИ
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Фото: Андрей Степанов / ПАИ
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Фото: Андрей Степанов / ПАИ
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Фото: Андрей Степанов / ПАИ
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Фото: Андрей Степанов / ПАИ
Торжественное открытие состоялось в историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва, передаёт корреспондент ПАИ.
В программе чтений – заседания секций на двух площадках: в библиотеке имени И. И. Василёва и в Центральной городской библиотеке имени Ю. Н. Тынянова. Участники представят 80 докладов по ключевым темам: от малоизвестных страниц истории Псковской земли до жизни и творчества Ю. Н. Тынянова, от царских указов, касавшихся края, до современного краеведческого движения.
В мероприятии принимают участие 90 специалистов из Пскова, Псковской области и других городов России – от Старой Руссы до Новороссийска.
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