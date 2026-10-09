Стартовали XVI Псковские межрегиональные краеведческие чтения

14:05, 09 октября 2026, ПАИ

XVI Псковские межрегиональные краеведческие чтения проходят с 9 по 11 октября. Мероприятие посвящено 245-летию учреждения герба Пскова и других городов Псковского наместничества, а также вопросам сохранения уникального культурно-исторического и природного наследия Псковской земли.



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



















































Торжественное открытие состоялось в историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва, передаёт корреспондент ПАИ.

В программе чтений – заседания секций на двух площадках: в библиотеке имени И. И. Василёва и в Центральной городской библиотеке имени Ю. Н. Тынянова. Участники представят 80 докладов по ключевым темам: от малоизвестных страниц истории Псковской земли до жизни и творчества Ю. Н. Тынянова, от царских указов, касавшихся края, до современного краеведческого движения.

В мероприятии принимают участие 90 специалистов из Пскова, Псковской области и других городов России – от Старой Руссы до Новороссийска.