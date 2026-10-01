Голос истории: открытие XVI Псковских краеведческих чтений

XVI Псковские межрегиональные краеведческие чтения стартовали сегодня, 9 октября. В залах историко-краеведческой библиотеки имени И. И. Василёва собрались увлечённые исследователи, чтобы погрузиться в прошлое родного края. 90 специалистов из разных уголков России (от Старой Руссы до Новороссийска) объединились, чтобы обсудить насущные вопросы. Эти кадры – не просто хроника события, а портрет живой памяти, где переплетаются судьбы людей и история великой земли.