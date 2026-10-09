Делегация Псковской области участвует во Всероссийской неделе охраны труда

13:28, 09 октября 2026, ПАИ

Делегация Псковской области принимает участие в XI Всероссийской неделе охраны труда, которая проходит с 7 по 10 октября в университете «Сириус», сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Регион представляют министр социальной защиты Ольга Евстигнеева, министр труда и занятости Алёна Трунова, директор Социального городка Ольга Семенкова и директор областного центра занятости Наталья Мозговая.

Тема форума в этом году – «Социально ориентированные технологии – инструмент достижения национальных целей». Участники обсуждают современные решения, которые помогают сохранять здоровье работников, улучшать условия труда и развивать кадровый потенциал.

Отдельное внимание уделят сокращению дефицита специалистов и повышению привлекательности рабочих мест. Участие в форуме позволит представить опыт Псковской области на федеральном уровне и изучить новые подходы, которые можно будет применять на предприятиях региона.