Дожди и сильный ветер ожидаются в Псковской области 10 октября

14:22, 09 октября 2026, ПАИ

В Псковской области в субботу, 10 октября, ожидается облачная погода с дождями. Ночью осадки пройдут по всему региону, днём тоже возможен небольшой дождь, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Западный ветер ночью усилится до 9–14 метров в секунду, местами его порывы достигнут 15–17 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +3 до +8 градусов, днём – от +10 до +15 градусов. В Пскове ночью ожидается +5…+7 градусов, днём потеплеет до +12…+14 градусов.

Атмосферное давление будет низким.