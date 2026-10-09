Дожди и сильный ветер ожидаются в Псковской области 10 октября
В Псковской области в субботу, 10 октября, ожидается облачная погода с дождями. Ночью осадки пройдут по всему региону, днём тоже возможен небольшой дождь, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Западный ветер ночью усилится до 9–14 метров в секунду, местами его порывы достигнут 15–17 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от +3 до +8 градусов, днём – от +10 до +15 градусов. В Пскове ночью ожидается +5…+7 градусов, днём потеплеет до +12…+14 градусов.
Атмосферное давление будет низким.
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