Первый день слёта-фестиваля молодёжных объединений Союзного государства прошёл в ПсковГУ

16:34, 09 октября 2026, ПАИ

Первый день слёта-фестиваля молодёжных патриотических объединений Союзного государства прошёл в ПсковГУ. С утра работал фестиваль «Культурный код единства»: выставка оружия из Острова, интерактивная площадка «Образ героя» с применением ИИ, ярмарка народных игр и промыслов, фотозоны и активности от «Движения первых». Участники прикоснулись к истории и культуре Псковской области, а также сделали колоритные сувениры своими руками, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ















На торжественной церемонии открытия звучали приветственные речи почётных гостей. Студенты ПсковГУ исполнили патриотические песни, а творческие коллективы региона представили яркие танцевальные номера.

Центральным событием дня стала панельная дискуссия «Культурный суверенитет Союзного государства: миссия наставника и преемственность поколений». Обсуждали подходы к патриотическому воспитанию в двух странах.

Помимо этого, участники встретились с лётчиком-космонавтом Михаилом Корниенко. Герой России рассказал о своём профессиональном пути и ответил на вопросы аудитории.

Вечер завершился просмотром фильма «Семь вёрст до рассвета» режиссёра Александра Андреева и командной работой. Впереди – ещё два дня насыщенной программы.