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Общество

Александр Сорокин рассказал об уникальности акции «Губернаторский дневник»

Об уникальности акции «Губернаторский дневник» рассказал министр образования Псковской области Александр Сорокин на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 9 октября.

Фото: ПАИ

«Это важнейшая идея, которая заключается в том, что ребята, набирая большое количество отличных отметок, могут соревноваться друг с другом в пределах всего региона. Мы видим, что число участников не падает, а, наоборот, растёт – 730 участников было в прошлом году. Это действительно рекордное количество, поэтому акцию продолжаем. Она стала хорошей, доброй традицией», – подчеркнул он.

При этом, по словам министра, акция становится стимулом заявить о себе как о человеке, который набрал наибольшее число пятёрок.

«И, по большому счёту, нужно выполнять ту же самую работу, которую школьник выполняет ежедневно. И уникальность конкурса как раз в том, что не надо что-то новое придумывать, создавать проект, а нужно только заниматься тем, чем занимаешься повседневно, – учёбой, только более качественно к этому подходить», – отметил Александр Сорокин.

При этом стремление учиться лучше становится радостью для каждого родителя, убеждён министр. «Любая радость, любая гордость родителя – в успехах его детей», – подчеркнул он.

Напомним, «Губернаторский дневник» – проект государственного медиахолдинга Псковской области. В 2026 году на традиционное чаепитие с губернатором Михаилом Ведерниковым в правительстве региона собралось 12 школьников: по три победителя на осеннем и зимнем этапах, три победивших весной и три лидера годового зачёта из Пскова. Подробности о проекте – в специальном сюжете ПАИ и в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

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