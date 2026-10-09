Когда определят победителей акции «Губернаторский дневник», объяснил министр образования

17:34, 09 октября 2026, ПАИ

Когда планируется объявление результатов и награждение победителей акции «Губернаторский дневник», объяснил министр образования Псковской области Александр Сорокин на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 9 октября.

«У нас три этапа, и по каждому из них мы будем объявлять победителей. Уже в ноябре объявим первых победителей, в марте станут известны победители второго этапа, а в мае – победители третьего этапа. В конечном итоге всех победителей – 12 человек – ждёт встреча с губернатором Михаилом Юрьевичем Ведерниковым в здании правительства», – отметил он.

По словам министра, в живом формате можно будет пообщаться с главой региона. Также губернатор всегда приглашает победителей акции в свой рабочий кабинет и оставляет автограф в дневнике. «Это важный сувенир на долгую память. Помимо этого, ребят ждёт традиционная экскурсия по правительству Псковской области. Важно, что мы приглашаем не только ребят, но и их родителей, потому что это общий успех, общее достижение», – заключил Александр Сорокин.

Напомним, «Губернаторский дневник» – проект государственного медиахолдинга Псковской области. В 2026 году на традиционное чаепитие с губернатором Михаилом Ведерниковым в правительстве региона собралось 12 школьников: по три победителя на осеннем и зимнем этапах, три победивших весной и три лидера годового зачёта из Пскова. Подробности о проекте – в специальном сюжете ПАИ и в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».