Выездная вакцинация от гриппа пройдёт в Пскове и Великих Луках 10 октября

22:48, 09 октября 2026, ПАИ

Выездная вакцинация от гриппа пройдёт в Пскове и Великих Луках 10 октября. Об этом ПАИ сообщили в министерстве здравоохранения Псковской области.

В Пскове передвижной мобильный комплекс будет работать у «Семейного Магнита» на улице Труда, 37а с 10:00 до 14:00. В Великих Луках прививку можно сделать у ТЦ «Апельсин» с 10:00 до 16:00.

Для вакцинации потребуются паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Сначала нужно заполнить короткое согласие, затем врач проводит осмотр, после чего пациент получает защиту от гриппа на весь сезон.

В министерстве напомнили, что прививка остаётся лучшей защитой от сезонного гриппа.

Ранее врач перечислила прививки, которые актуальны для взрослых. Подробнее читайте здесь.