Дожди и порывистый ветер: псковские энергетики перешли в режим повышенной готовности

09:41, 10 октября 2026, ПАИ

Филиал компании «Россети Северо-Запад» в Псковской области работает в режиме повышенной готовности, сообщили ПАИ в пресс-службе предприятия.

89 аварийных бригад и 89 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. Подготовлен 131 дизельный генератор общей мощностью 3,4 МВт: в случае необходимости это обеспечит резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца дня.

Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе чем на восемь метров и самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-02-20 (короткий номер для мобильных телефонов – 220).