Создание федерального молодёжного лагеря в Псковской области обсудили Ирек Файзуллин и митрополит Матфей

11:21, 10 октября 2026, ПАИ

Рабочая встреча митрополита Псковского и Порховского Матфея и главы Минстроя Ирека Файзуллина состоялась в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Во встрече также принял участие первый замминистра строительства и ЖКХ России Александр Ломакин, сообщили ПАИ в пресс-службе федерального министерства.

Участники встречи обсудили реставрацию объектов культурного наследия в Псковской митрополии и создание федерального молодёжного лагеря в Печорах.

Программа восстановления объектов культурного наследия в Псковской области реализуется с 2019 года по поручению президента России. За шесть лет в неё вошло 69 проектов. В частности, в число ключевых объектов включён Псково‑Печерский монастырь, где отреставрированы церковь Сорока Мучеников, Сретенский и Благовещенский храмы, ризница, Лазаревская церковь, семь башен и более 800 метров крепостных стен. Кроме того, в Пскове ведётся реставрация Троицкого кафедрального собора и Стефановской церкви Мирожского монастыря.

Ирек Файзуллин и митрополит Матфей также обсудили реализацию проекта создания федерального молодёжного лагеря в Печорах. По поручениями президента России и Правительства РФ была разработана проектная документация для первых двух этапов строительства, для объектов первого этапа получено положительное заключение государственной экспертизы.