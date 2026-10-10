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Общество

Руководители образования из Псковской области освоили алгоритмы мотивирующего мониторинга

Эксперт Федерального института цифровой трансформации в сфере образования провела лекцию о мотивирующем мониторинге. Слушателями программы «Системное управление образованием муниципалитета: эффективная команда для новых результатов» стали руководители муниципальных органов управления образованием из Псковской области и Краснодарского края. Об этом ПАИ сообщили в региональном министерстве образования.

Фото: пресс-служба Государственного университета просвещения

Начальник отдела мониторинга региональных систем образования Татьяна Покидышева прочитала лекцию в рамках курса повышения квалификации для руководителей муниципальных систем образования в институте реализации госполитики на базе Государственного университета просвещения.

В лекции «Интерпретация и использование результатов мониторингов и оценки для принятия управленческих решений» Татьяна Покидышева раскрыла ключевые аспекты мотивирующего мониторинга: структуру показателей, логику интерпретации динамики результатов и способы использования данных для принятия управленческих решений на муниципальном уровне. Особое внимание эксперт уделила практическим приёмам выявления точек роста и проблемных зон по результатам мониторинга, а также механизмам адресной поддержки образовательных организаций.

«Все показатели мотивирующего мониторинга в той или иной степени ориентированы на ключевой приоритет – благополучие детей, их гармоничное развитие и успешное будущее, что является главным ориентиром и стратегической национальной целью развития нашей страны», – отметила Татьяна Покидышева.

Слушатели программы отметили практическую ценность материала: представленные алгоритмы позволяют системно подходить к анализу показателей и формировать обоснованные управленческие решения. Особенно востребованными оказались примеры сопоставления показателей и разбор реальных кейсов, где данные мониторинга помогли скорректировать программу развития муниципалитета.

В завершение встречи эксперт ответила на вопросы участников и дала индивидуальные рекомендации по работе с данными мониторинга.

Заместитель начальника отдела региональной политики министерства образования Псковской области Галина Козеряцкая подчеркнула, что лекция на тему «Мотивирующий мониторинг» была содержательной и практико-ориентированной. По её словам, особенно ценно, что спикер не просто перечислила показатели, а рассказала, как их использовать для управленческих решений на уровне школы и муниципалитета. Отдельно она выделила разбор реальных кейсов и объяснение логики формирования точек роста и зон риска, что помогает не воспринимать мониторинг как формальность, а видеть в нём инструмент развития.

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