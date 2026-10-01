Турнир по нардам прошёл в Пскове

Турнир по нардам прошёл в Пскове сегодня, 10 октября. В интеллектуальных состязаниях приняли участие как опытные игроки, так и те, кто только делает первые шаги в этом интеллектуальном виде спорта. Среди участников – ветераны СВО. Игры состоялись в отделении фонда «Защитники Отечества».

Нарды развивают внимательность, учат стратегически мыслить и быстро адаптироваться к изменениям. На соревнованиях исход каждой партии зависел не только от выверенной стратегии, но и от удачи в броске кубиков – азарт и живое общение сделали этот день по-настоящему тёплым и объединяющим.

Как прошли турнирные партии – в фоторепортаже Андрея Степанова.