Госавтоинспекция Псковской области предупреждает водителей о выходе животных на дороги

23:42, 10 октября 2026, ПАИ

Госавтоинспекция Псковской области предостерегает автомобилистов: на проезжую часть могут внезапно выйти домашний скот или дикие животные. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты подчеркнули, что такие дорожные происшествия, связанные с наездами на диких и домашних животных, отмечались в последние дни в Псковской области. Чаще всего подобные неожиданные встречи происходят на загородных трассах, которые проходят через леса. Нередко столкновения с лосями случаются в местах их обитания – в лесистой местности и на пути к водопою.

Водителям необходимо быть особенно внимательными при движении в зоне действия знака «Дикие животные». Его устанавливают там, где наиболее вероятно появление лосей, косуль и кабанов. Снижение скорости, особенно в тёмное время суток, позволит избежать наезда или уменьшить тяжесть его последствий.

В ведомстве напомнили, что дикие животные наиболее активны на рассвете и закате. Они часто передвигаются в сумерках и в темноте, поэтому важно быть внимательными и не превышать безопасную скорость.

Если впереди дорогу пересекает животное, нужно снизить скорость и убедиться, что путь свободен: дикие животные часто мигрируют небольшими группами.

Не стоит использовать звуковой сигнал, если животное находится на обочине. Лучше проехать мимо, снизив скорость, и быть готовым к тому, что зверь может повести себя неожиданно или агрессивно.

Главное – не торопиться. При слишком высокой скорости у водителя не останется времени, чтобы отреагировать на появившееся на дороге препятствие.

Лось – самое опасное для водителей животное из-за его частых появлений на дорогах и огромных габаритов. Взрослая особь весит до полутонны и передвигается на длинных сильных ногах. При столкновении тяжёлая туша падает прямо на машину, разбивая лобовое стекло и сминая крышу. Кроме того, лоси – животные стадные: если увидели одного, поблизости с высокой вероятностью может появиться и другой.

Если столкновения избежать не удалось и сбитое животное осталось лежать на дороге, необходимо сразу сообщить о произошедшем в Госавтоинспекцию. Дорожные полицейские вызовут работников охотинспекции. На практике некоторые водители пытаются скрыться с места аварии и загружают погибшее животное в багажник, чтобы избежать штрафа. Делать этого нельзя: такие действия могут квалифицировать как браконьерство.

Кроме гибели животных и механических повреждений транспортных средств в подобных авариях нередко получают серьёзные травмы сами автовладельцы и их пассажиры.

В связи с этим Госавтоинспекция просит водителей быть максимально бдительными на дороге, особенно осенью с её ненастьем и сокращением светового дня.