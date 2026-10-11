День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отмечают в России

10:02, 11 октября 2026, ПАИ

День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отмечают в России 11 октября, передаёт calend.ru. Его отмечают ежегодно во второе воскресенье октября. Праздник учредили указом президента № 679 от 31 мая 1999 года.

В этот день поздравляют работающих на полях и фермах, специалистов сельхозпредприятий, учёных-аграриев, сотрудников пищевой и перерабатывающей индустрии, а также всех, кто трудится на земле и поставляет населению продукты питания.

Изначально праздник появился в 1966 году. Тогда его называли Всесоюзным днём работников сельского хозяйства и отмечали во второе воскресенье октября. Отдельно существовал День работников пищевой промышленности, установленный указом 30 августа 1966 года и приходившийся на третье воскресенье октября. В 1986 году два праздника объединили в День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса и перенесли на третье воскресенье ноября. В 1999 году дату празднования вернули на второе воскресенье октября.

Сегодня агропромышленный комплекс – одна из самых динамичных отраслей российской экономики. Россия стала ведущей зерновой державой и занимает лидирующие позиции в мире по экспорту пшеницы. Растёт производство мясных и молочных продуктов, масличных культур, сахарной свёклы, фруктов и овощей. Российские производители полностью обеспечивают внутренний рынок зерном, сахаром, растительным маслом, куриным мясом, рыбой и овощами из борщевого набора.

В честь праздника звучат поздравления руководства страны, проходят торжественные мероприятия, концерты, выставки и ярмарки, а также награждения государственными и отраслевыми наградами.