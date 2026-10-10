Медальон пропавшего без вести Василия Булгакова нашли участники «Студенческой Вахты Памяти»

22:41, 10 октября 2026, ПАИ

О первых находках участников межрегиональной экспедиции студенческих поисковых отрядов «XV Студенческая Вахта Памяти: Северо-Западный фронт» рассказали в военно-патриотической поисковой общественной организации «След «Пантеры».



Фото: Военно-патриотическая поисковая общественная организация «След «Пантеры»



Фото: Военно-патриотическая поисковая общественная организация «След «Пантеры»



Работы начались 6 октября. Волонтёры приступили к расчисткам останков в раскопках. В одном из них нашли солдатский медальон. Его передали специалисту из лаборатории «Солдатский медальон», однако прочитать информацию на нём не получилось.

Всего эксгумировали останки 58 человек. В работе оставались ещё шесть медальонов, один из которых удалось прочитать. Он принадлежал Василию Булгакову, 1907 года рождения. Как отмечают участники экспедиции, теперь этот красноармеец больше не числится без вести пропавшим.

Напомним, участниками стали 60 ребят из 23 регионов России: от Иркутской до Херсонской области, от Краснодарского края до Хабаровского. Поисковые работы проходят в окрестностях деревни Колотушино Дновского района. Здесь в годы Великой Отечественной войны располагался концентрационный лагерь для военнопленных и мирных жителей.