Митрополит Матфей обсудил с ректорами московских вузов молодёжное паломничество

12:20, 11 октября 2026, ПАИ

Рабочая встреча митрополита Псковского и Порховского Матфея с ректорами Московского финансово-юридического университета (МФЮА) и Московского архитектурно-строительного института (МАСИ) прошла 9 октября, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской епархии.

Рабочая встреча прошла 9 октября в Московском финансово-юридическом университете. Митрополит Матфей представлял комиссию Русской православной церкви по развитию паломничества и принесению святынь, Алексей Забелин – МФЮА, Светлана Забелина – Московский архитектурно-строительный институт. В разговоре также участвовала игуменья Михаила (Солодухина), курирующая в комиссии развитие паломничества.

Стороны обсудили взаимодействие в деле развития и поддержки системных молодёжных паломнических поездок в духовные центры России в рамках проекта «Стартап Духа», который курирует комиссия. По итогам встречи они достигли договорённостей о сотрудничестве.