Аварийный участок водопровода заменили в деревне Фетенино в Бежаницком районе

14:12, 11 октября 2026, ПАИ

Аварийный участок водопроводной сети протяжённостью около 200 метров заменили в деревне Фетенино в Бежаницком районе, сообщили ПАИ в администрации округа. Работы провели по проекту ТОС «Чистая вода».

Благодаря поддержке администрации территориального отдела и победе на областном конкурсе проектов ТОС вода теперь поступает стабильно, без перебоев и потерь.

В администрации напомнили, что жители могут создать ТОС и участвовать в конкурсе, чтобы улучшить качество водоснабжения, установить детскую площадку или заменить освещение.