Соревнования по фигурному катанию «Осенние встречи»

Первый день региональных соревнований по фигурному катанию «Осенние встречи» прошёл 10 октября в Ледовом дворце Пскова. В состязаниях 10 и 11 октября принимает участие около 70 спортсменов из Псковской, Смоленской, Новгородской и Ленинградской областей и из Санкт-Петербурга, которые соревнуются в различных зачётах – от программ третьего юношеского разряда до первого спортивного. В зачёте первого спортивного разряда среди девочек свои программы показывает 11 фигуристок, в том числе псковичка Елизавета Кузьмина. Как прошёл первый день соревнований – в фоторепортаже Екатерины Ивановой.