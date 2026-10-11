Приставы взыскали 90 тысяч рублей с виновника драки в Пскове

12:58, 11 октября 2026, ПАИ

Судебные приставы добились выплаты компенсации пострадавшему в ночной потасовке, сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Драка произошла в Пскове в районе доски почёта «Передовики труда Красногородского района». Студент ударил кулаком и ногой своего знакомого. От ударов потерпевший упал на асфальт рядом с поребриком и сломал челюсть.

Пострадавшему потребовалась операция и длительное лечение. Он просил взыскать 300 тысяч рублей компенсации морального вреда, но суд снизил сумму до 90 тысяч. Подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Учитывая положительные характеристики, отсутствие судимостей и учёбу в колледже, суд назначил ему не реальный срок, а ограничение свободы на три месяца: запретил уходить из места постоянного проживания или пребывания в ночное время с 23:00 до 06:00, выезжать за пределы Пскова и менять место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа.

Решение суда предъявили на исполнение в отделение судебных приставов Опочецкого и Красногородского районов. Должник знал, что несвоевременная выплата может привести к негативным последствиям, но не торопился оплачивать задолженность. Тогда сотрудник ведомства запретил неплательщику совершать сделки с легковым автомобилем и квартирой. После этого деньги должник в полном объёме перевёл деньги пострадавшему.