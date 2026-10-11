В Пушкинском Заповеднике пройдёт молодёжный фестиваль речевых спектаклей

15:50, 11 октября 2026, ПАИ

Первый Псковский открытый молодёжный фестиваль речевых спектаклей пройдёт в Пушкинском Заповеднике 17 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Михайловское».

Фестиваль стал центральным мероприятием второго этапа проекта «От михайловских рощ до донецких степей. Поэзия как путь к Родине». В этот день в научно-культурном центре музея покажут три фестивальных спектакля.

Зрители увидят музыкально-поэтический триптих «Скажи, Россия» театральной студии «За Псковой» (режиссёр Вячеслав Семёнов), а также две работы по произведениям А. С. Пушкина – «Египетские ночи» (МГТУ МАСИ) и «Вещий Олег» (Псковский областной колледж искусств имени Н.А. Римского-Корсакова). Режиссёр обеих постановок – Мария Оссовская, педагоги-репетиторы – Анастасия Филонович и Инна Суровицкая.

Художественный руководитель фестиваля – Мария Оссовская, профессор кафедры сценической речи Театрального института имени Щукина, кандидат филологических наук. «Она — один из пропагандистов речевых спектаклей как особой формы работы с художественным текстом: при минимуме сценического оформления и зрительных эффектов здесь на первый план выходят живая речь, точная интонация и мелодика языка оформления и зрительных эффектов на первый план выходят живая речь, точная интонация и мелодика языка», – отметили в пресс-службе музея.

Сверх основной программы в этот же день любители сценического искусства смогут увидеть инсценировку одной из пушкинских «Повестей покойного Ивана Петровича Белкина» – «Барышня-крестьянка». Постановку создала режиссёр Татьяна Комиссаровская в «АхТеатре» ПсковГУ.