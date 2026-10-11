Студентка ПсковГУ победила на медиафоруме в Могилёве

15:43, 11 октября 2026, ПАИ

Студентка Псковского государственного университета Валерия Барканова победила на III Российско-Белорусском студенческом медиафоруме, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Форум проходил на базе Белорусско-Российского университета в Могилёве. Студентка Института гуманитарных наук и языковых коммуникаций представила там ПсковГУ. Участники снимали видеоролики и готовили публикации на тему укрепления взаимоотношений молодёжи России и Беларуси в медиаиндустрии. Валерия вошла в состав международной команды, которая стала лучшей на форуме.

«Больше всего запомнились экскурсии. В Могилёве есть легенда о богатыре Машеке, белорусском Робин Гуде, который грабил богатых и отдавал бедным. А в Живолках мы увидели дворцово-парковый ансамбль Булгаков с невероятными потолками», – поделилась впечатлениями Валерия.

Она призналась, что победа в составе команды стала для неё ярким событием форума. Запомнились и лекции: спикеры были на одной волне с молодёжью и разбирали кейсы. Телеведущие и редакторы телерадиокомпании «Могилёв» провели мастер-класс по работе с голосом.

Студент ИГУМ Егор Порошенков тоже был на форуме. Он попал в другую команду, но привёз много полезного для своей деятельности.

«Очень понравилась дружеская атмосфера: каждый был готов помочь. Из нового для меня – кейсы партизанского маркетинга, ньюсджекинг и упражнения для голоса», – рассказал Егор.