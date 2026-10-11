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Общество

Врач: Ранняя близорукость у детей опаснее, чем у подростков

Близорукость у детей шести–восьми лет опаснее, чем у подростков, так как у неё больше времени для развития, рассказала изданию «Газета.ru» врач-офтальмолог Алена Овчаренко.

«Если миопия появляется, например, в 6–8 лет и продолжает прогрессировать, у ребёнка гораздо больше времени для накопления высокой степени миопии, чем если она появилась в 14–15 лет», – отметила Овчаренко.

Она подчеркнула, что в таком случае офтальмолог должен не только выписать очки, но и определить, насколько быстро прогрессирует близорукость и увеличивается ли аксиальная длина глаза. Среди методов замедления удлинения глазного яблока Овчаренко выделила мультифокальные, или миопия-контролирующие, линзы, ортокератологические линзы и низкодозированный атропин.

«Выбор зависит от возраста, степени миопии, скорости её прогрессирования и состояния глаз. Лазерная коррекция подходит только для взрослых», – подчеркнула офтальмолог.

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