Два человека и собака погибли в результате ДТП в Невельском районе

17:34, 11 октября 2026, ПАИ

Лобовое столкновение автомобилей Chevrolet и Lifan произошло в Невельском районе, в 15 км от Невеля в сторону Усвят. Об этом сообщается в канале «Псковская сводка» в MAX.

В результате дорожно-транспортного происшествия в Chevrolet погибли водитель-женщина, пассажир-мужчина и собака. Водитель Lifan, пассажир и подросток госпитализированы. После столкновения автомобиль Lifan загорелся.

Все пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии. На месте работают пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции и бригады скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.