В Псковской области обеспечили защиту от тока на опоре, на которой погиб аистёнок

22:03, 11 октября 2026, ПАИ

В деревне Ровни Новосокольнического района установили дополнительную защиту на опоре линии электропередачи, где летом погиб аистёнок. Об этом сообщили в группе «Белый аист в России» в соцсети «ВКонтакте».

Работы выполнили электрики псковского филиала компании «Россети Северо-Запад». По словам вице-президента Союза охраны птиц России Александра Салтыкова, защиту установили качественно. Тем временем разработчик птицезащитного оборудования приступил к созданию ещё более совершенной конструкции. Для её внедрения потребуются дополнительные согласования, однако первые опытные образцы могут появиться уже в следующем году.

«Вот так должны выглядеть защищённые птицеопасные ВЛ 6-10 кВ с линейными разъединителями. Именно такие опоры с выносными площадками очень притягательны для скопы, орлов, белых аистов и других крупных птиц (сюда они любят присаживаться) и без защиты смертельно опасны для птиц», – прокомментировала орнитолог, руководитель центра «Дом белого аиста» в Гдовском районе Марина Сиденко.

В деревне Ровни находится семь аистиных гнёзд. Установленные защитные устройства помогут уберечь птиц от гибели на линиях электропередачи.